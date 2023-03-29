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Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele WTA Miami

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele WTA Miami

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele WTA Miami

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 29 mar. 2023, 21:49

Sportiva româncă a reușit să producă surpriza și să o învingă pe Aryna Sabalenka.

Sorana Cîrstea a reușit un meci excelent și s-a impus în fața numărul 2 mondial, Aryna Sabalenka, 6-4, 6-4.

Acest succes este cel mai important reușit de Sorana în carieră. Cîrstea s-a impus pentru a 19-a oară în carieră în fața unei jucătoare din Top 10 WTA, dar Sabalenka, locul 2 WTA, este adversara cel mai bine clasată pe care Sorana o învinge.

Deși era cotată cu a doua șansă la victorie, Sorana a reușit să dea peste cap calculele hârtiei. A început game-ul cu un break și s-a menținut în avantaj.

Sportiva româncă a reușit să producă surpriza și să o învingă pe Aryna Sabalenka. Românca s-a calificat astfel în semifinalele WTA Miami, unde urmează să joace.

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