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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele WTA Miami
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele WTA Miami
Sportiva româncă a reușit să producă surpriza și să o învingă pe Aryna Sabalenka.
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