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Sport· 1 min citire
Mirel Rădoi transferă în Turcia un fotbalist care a făcut carieră în România
Mirel Rădoi
Mirel Rădoi își consolidează lotul de la Gaziantep prin transferul mijlocașului defensiv Ulrich Meleke. Fotbalistul ivorian, în vârstă de 27 de ani, a evoluat ultima dată pentru formația Al Bataeh din Emiratele Arabe Unite și urmează să joace sub comanda antrenorului român în sezonul viitor.
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