Zelenski se întâlnește cu Papa la Roma și pregătește o versiune revizuită a planului de pace propus de Trump

Planul de pace propus de Washington, care avea inițial 28 de puncte, a fost redus la 20, în urma discuțiilor purtate în weekend între reprezentanții americani și cei ucraineni, a anunțat luni, la Londra, președintele Volodimir Zelenski.
„Vom lucra la aceste 20 de puncte. Nu ne place tot ceea ce-au adus partenerii noștri de la Moscova”, a declarat liderul ucrainean, referindu-se la propunerile transmise de negociatorii americani după vizita lor la Kremlin.
Zelenski a precizat că planul revizuit urmează să fie trimis Casei Albe. „Mâine, marți, seara, vom face tot posibilul pentru a ne transmite poziția noastră Statelor Unite”, a spus el.
Sub presiunea președintelui american Donald Trump, care insistă pentru obținerea unui acord de pace, Zelenski a discutat luni, la Londra și la Bruxelles, cu mai mulți lideri europeni care și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev.
Trump, ale cărui mesaje către Zelenski au fost adesea contradictorii, îl acuză pe acesta că „nu a citit” ultimele propuneri americane, considerate de aliații Kievului prea avantajoase pentru Moscova.
Potrivit versiunii Washingtonului, Ucraina ar trebui să cedeze Rusiei anumite teritorii neocupate, în schimbul unor garanții de securitate privite ca insuficiente pentru aspirațiile țării de a adera la NATO. Zelenski spune că tocmai problema teritorială, alături de garanțiile de securitate internațională, reprezintă principalele puncte de blocaj.
„Luăm în calcul să cedăm teritorii? Nu avem niciun drept legal să o facem, în virtutea legii ucrainene, a Constituției noastre și a dreptului internațional. Iar noi nu avem, în plus, niciun drept moral. Esențialul este să știm ce vor fi partenerii noștri pregătiți să facă în cazul unei noi agresiuni a Rusiei. Pentru moment, nu am primit niciun răspuns la această întrebare”, a declarat Zelenski.
Marți, președintele ucrainean s-a întâlnit la Castel Gandolfo cu Papa Leon al XIV-lea, într-o întrevedere de aproximativ 30 de minute. Vaticanul a transmis că Suveranul Pontif și-a exprimat „dorința aprigă ca inițiativele în curs să conducă la o pace dreaptă și durabilă”.
Ulterior, Zelenski urma să discute și cu premierul italian Giorgia Meloni, una dintre susținătoarele constante ale Kievului de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, în ciuda reticențelor manifestate de Matteo Salvini, liderul Ligii, parte a coaliției de guvernare.
Italia a continuat să furnizeze armament Ucrainei, destinat exclusiv „uzului intern”, dar a respins ideea trimiterii de trupe, propusă de Marea Britanie și Franța.
Săptămâna trecută, guvernul italian a amânat decizia privind prelungirea sprijinului militar, în condițiile în care actuala autorizație expiră la 31 decembrie. Potrivit presei, Matteo Salvini a ridicat semne de întrebare cu privire la necesitatea continuării ajutorului, invocând evoluțiile negocierilor de pace.