Zeci de intervenții pentru salvatorii ialomițeni, în weekend

Pompierii ialomițeni au acționat pentru localizarea și stingerea a 8 incendii înregistrate la nivel județean.

Stingerea incendiilor, asigurarea măsurilor PSI, descarcerarea și acordarea de prim ajutor reprezintă doar câteva exemple dintre cele 64 de misiuni desfășurate de salvatorii ialomițeni, în ultimele 72 de ore (10.03-12.03.2023).

La nivel județean, 49 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD.

În ultimele 72 de ore, pompierii ialomițeni au acționat pentru localizarea și stingerea a 8 incendii înregistrate la nivel județean.

Din totalul celor 8 incendii care au avut loc în perioada menționată, 7 intervenții au fost înregistrate la arderile necontrolate ( vegetație uscată și stuf), fiind afectate peste 7 hectare de teren. Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost focul deschis în spații deschise și folosirea intenționată a sursei de aprindere.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Barbu Catargiu” al județului Ialomița, face apel la cetățeni să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

- desfășurarea arderii să aibă loc numai pe timp de zi și în condiții meteorologice fără vânt;

- arderea resturilor vegetale, a gunoaielor , deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii și stingerea jarului după terminarea activității;

- colectarea vegetației uscate și a resturilor vegetale în grămezi, astfel încât arderea să fie controlată;

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcții și să nu afecteze rețelele electrice de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

- curățarea de vegetație, a suprafeței din jurul fiecărei grămezi, pe o distanță de 5 metri;

- asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

- supravegherea permanentă a arderii;

- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

- se interzice acoperirea focarelor cu pământ.

Sursa: Realitatea de Ialomita