Social· 1 min citire

Vlad Pascu, un nou proces. Cine l-a dat în judecată pe el și pe tatăl său

Mihai și Vlad Pascu/ Arhivă foto

Mihai și Vlad Pascu/ Arhivă foto

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat17 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS

Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai, în care au murit Sebi și Roberta, este implicat într-un nou scandal în instanță. De această dată, este vorba despre un proces civil, după ce el și tatăl său, Mihai Pascu, au fost dați în judecată de Biroul de Asigurări.

Tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit Sebi și Roberta este dat în judecată din nou, de această dată într-un proces civil.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îi cere lui și tatălui său recuperarea unei sume uriașe, estimată la aproximativ 2 milioane de euro.

BAAR a plătit daunele către familiile victimelor, deși mașina condusă de Pascu nu avea asigurare RCA. Acum, instituția își vrea banii înapoi.

Dosarul este pe rol, dar încă nu are un prim termen de judecată. Cazul tragediei de la 2 Mai continuă să producă urmări. După condamnarea penală vine și lupta pentru banii dați familiilor celor doi tineri uciși.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

vlad pascuproces civilaccident 2 maidaune victime

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe