Incendiul, principala teamă a românilor când vine vorba despre locuință. Ce arată un studiu

Publicat 1 oct. 2026, 11:45 Sursă realitatea.net

55% dintre români consideră incendiul principalul risc care le-ar putea afecta locuința, potrivit unui studiu IRES realizat la solicitarea UNSAR.

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