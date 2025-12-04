Politica· 2 min citire

„Guvernul incompetent pleacă acasă!” Ninel Peia aruncă bomba: Soarta lui Bolojan se decide duminică, la vot

„Guvernul incompetent pleacă acasă!” Ninel Peia aruncă bomba: Soarta lui Bolojan se decide duminică, la vot

„Guvernul incompetent pleacă acasă!” Ninel Peia aruncă bomba: Soarta lui Bolojan se decide duminică, la vot

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 4 dec. 2025, 15:53

Săptămâna viitoare ar putea aduce cutremurul total pe scena politică.

Săptămâna viitoare ar putea aduce cutremurul total pe scena politică. Senatorul Ninel Peia avertizează că întregul cabinet de la Palatul Victoria, nu doar ministra Diana Buzoianu, are zilele numărate. Totul depinde de un singur moment cheie: votul bucureștenilor de duminică, 7 decembrie.

Liderul grupului PACE - Întâi România susține că moțiunea de cenzură, intitulată sugestiv „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, are șanse uriașe să treacă dacă oamenii vor ieși la urne și vor vota „cum trebuie”. Peia este convins că un semnal puternic venit de la alegători îi va obliga pe parlamentarii PSD și PNL să rupă rândurile și să voteze pentru demiterea guvernului.

Acuzațiile senatorului sunt extrem de dure. El vorbește despre o guvernare „antinatională” și incompetentă, care a adus sărăcia în casele românilor, amintind de cei 300.000 de copii care se culcă flămânzi. Ninel Peia a pus tunurile pe USR, acuzând partidul că a trimis în funcții cheie oameni nepregătiți, care execută ordine externe. Ținta principală a fost Diana Buzoianu, pe care o numește „ministră progresistă multiculturalistă”.

Negocierile de culise sunt în toi. Senatorul se laudă că textul moțiunii a fost scris împreună cu cei de la AUR, bazându-se pe date economice clare, și că parlamentarii puterii îl caută deja pe holuri pentru a-l felicita. Mesajul final pentru bucureșteni este clar: duminică aveți puterea să trimiteți acest guvern acasă.

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