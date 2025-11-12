Politica· 1 min citire

George Simion: "Punem la dispoziție tot sprijinul pentru Anca Alexandrescu"

George Simion: "Punem la dispoziție tot sprijinul pentru Anca Alexandrescu"

George Simion: "Punem la dispoziție tot sprijinul pentru Anca Alexandrescu"

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 12 nov. 2025, 15:30

Liderul AUR a declarat că va apăra voturile pentru Anca Alexandrescu și susține că la rândul ei, aceasta și-a asumat programul electoral al AUR pentru București.

George Simion susține că o va sprijini pe Anca Alexandrescu la alegerile din Capitală. Liderul AUR a declarat că va apăra voturile pentru Anca Alexandrescu și susține că la rândul ei, aceasta și-a asumat programul electoral al AUR pentru București.

"Noi vom pune la dispoziție toată infrastructura noastră de partid candidatului Anca Alexandrescu. Și tot sprijinul pe care îl avem și eu, și domnul Piperea, și domnul Peiu, și liderul deputaților AUR, Mihai Enache, și alte figuri cunoscute din partid, mergem cu doamna Alexandrescu în campanie.

Am constituit Alianța Electorală "Dreptate Pentru București", alianță de pe care doamna Alexandrescu va candida și vom apăra voturile doamnei Alexandrescu în secția de vot. Și doamna Alexandrescu și-a asumat programul electoral al AUR pentru București, prezentat săptămâna trecută. Cred că este cel mai bun program pentru locuitorii Capitalei", a declarat, marți, liderul AUR George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

recomandareCandidaturacubanca alexandrescuaursimionGeorge Simion

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe