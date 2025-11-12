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Politica· 1 min citire
George Simion: "Punem la dispoziție tot sprijinul pentru Anca Alexandrescu"
George Simion: "Punem la dispoziție tot sprijinul pentru Anca Alexandrescu"
Liderul AUR a declarat că va apăra voturile pentru Anca Alexandrescu și susține că la rândul ei, aceasta și-a asumat programul electoral al AUR pentru București.
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