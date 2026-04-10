Donald Trump lansează un ultimatum pentru NATO privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz „în câteva zile”

Rutte ar fi contactat capitalele europene de la Washington pentru a transmite insistența lui Trump ca aliații să elaboreze un plan de redeschidere a strâmtorii.

Aliații trebuie să găsească o soluție „în câteva zile” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat președintele Donald Trump.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte , a informat principalele state membre cu privire la cererile lui Trump, în urma discuțiilor purtate joi la Washington.

Rutte se află în capitala SUA pentru o vizită de trei zile, care a inclus întâlniri la Casa Albă cu Trump, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth. Conflictul care implică SUA, Israelul și Iranul, precum și închiderea Strâmtorii Ormuz, au ocupat un loc important pe ordinea de zi.

Înaintea vizitei, Trump a reiterat amenințările de a reconsidera participarea SUA la NATO, criticând aliații europeni pentru că au respins apelurile sale de a contribui cu resurse pentru securizarea strâmtorii, care a fost în mare parte închisă traficului maritim internațional de către Iran, potrivit Euronews .

După discuții, Rutte a declarat că Trump era „absolut dezamăgit” de această problemă.

„A fost o discuție foarte sinceră, foarte deschisă, dar și o discuție între doi buni prieteni”, a spus Rutte despre întâlnirea privată desfășurată fără accesul presei.

Joi, Rutte ar fi contactat capitalele europene de la Washington pentru a transmite insistența lui Trump ca aliații să elaboreze un plan de redeschidere a strâmtorii.