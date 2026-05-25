Anca Alexandrescu, informații bombă din culisele scenei politice: „Se dorește nominalizarea unui premier la mișto”

Pe scena politică apar noi discuții legate de modul în care ar putea fi realizată desemnarea viitorului premier, în contextul unor scenarii vehiculate despre posibile formule de guvernare și negocieri între partidele parlamentare.

Anca Alexandrescu susține că ar fi intrat în posesia unor informații de ultimă oră privind modul în care ar putea fi desemnat viitorul premier de către președintele Nicușor Dan. Potrivit acesteia, în culisele scenei politice s-ar contura un scenariu complex, cu mai multe etape și posibile mutări strategice înainte de formarea noului guvern.

„Din păcate, nu vă dau vești bune, ci am să vă spun că se pune la cale un joc de păcălire a oamenilor pentru a obține același aranjament politic pe care l-am avut înainte de moțiune.

Înțeleg că se dorește nominalizarea unui premier la mișto, exact cum vă spun, în perioada următoare, probabil mâine, poimâine, în funcție de cum vor fi discuțiile. Și cel mai probabil acesta va fi Eugen Tomac. Și în pasul următor, după ce acesta va merge în Parlament și va pica, să se revină la o formulă guvernamentală, probabil cu un premier de la PNL, evident, oricine în afară de Ilie Bolojan, pentru a trece guvernul, știind foarte clar că niciunul din parlamentari nu-și dorește alegeri anticipate.

Oricum nu avem legislație în vigoare, așa cum am explicat, pentru alegeri anticipate, deci nu se pot organiza. Deci totul este o cacealma, din punctul meu de vedere. Iar eu nu voi înceta să spun adevărul, indiferent de consecințe, pentru că așa am obișnuit pe telespectatorii mei.

Nu știu cine va fi premierul desemnat în partea a doua, dar vă spun și că se intenționează ca USR-ul să rămână la guvernare, având în vedere relația de prietenie dintre doamna Mirabela Grădinaru, doamna Oana Țoiu și doamna Buzoianu. De altfel am și văzut că doamna Buzoianu are poziții nuanțate față de restul celor din USR. În curând, probabil că domnul Fritz va fi dat jos de la USR, cum deja ați spus încă de săptămâna trecută, și se pregătește ca doamna Buzoianu să preia USR-ul și să revină la aceași mizerie care a fost înainte, toți fiind vinovați pentru nenorocirea în care i-au adus pe români.

Nu mă voi opri din a spune adevărul, voi continua să arăt aceste lucruri și dacă se va adeveri tot ceea ce v-am spus acum, mă voi lupta mai departe pentru români, pentru a reuși ca votul lor să fie respectat și drepturile și libertățile lor să fie aceleași care au fost atunci, în trecut, că acum, ați văzut din 2019, în fiecare moment după ce s-a întâmplat în pandemie, ușor, ușor ne sunt luate toate drepturile și toate libertățile”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea PLUS.