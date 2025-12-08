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Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei după cea mai slabă prezență la vot din ultimii 20 de ani

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei după cea mai slabă prezență la vot din ultimii 20 de ani

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei după cea mai slabă prezență la vot din ultimii 20 de ani

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 8 dec. 2025, 09:23

Tensiuni și negocieri pentru Consiliul General, ce se schimbă

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei după cea mai mică prezență la urne din ultimii ani în București. Marele pierzător al acestor alegeri este Cătălin Drulă, rezistul susținut în mai multe rânduri de Nicușor Dan. Urmează acum ședințe și negocieri pentru dinamica din Consiliul General - majoritatea s-ar putea schimba, iar Ciucu trebuie să adopte acum bugetul și să rezolve restanțele lui Nicușor.

S-a finalizat centralizarea din toate secțiile de votare din Capitală și rezultatele arată că Ciprian Ciucu este primarul general al Capitalei, acesta obținând 36,16%. Totuși, este vorba despre o prezență foarte mică la urne, cea mai scăzută din ultimii aproape 20 de ani, potrivit datelor.

Această prezență atât de mică se poate pune și pe seama faptului că, în ultima perioadă, românii au tot fost chemați la urne și nu o duc foarte bine.

Anca Alexandrescu este candidata clasată pe a doua poziție, după aceste alegeri, obținând un scor de 22%.

Pe locul 3 este candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 20%.

Stelian Bujduveanu îi va preda mandatul în următoarele zile lui Ciprian Ciucu.

Urmează ședințe la Primăria Capitalei, pentru că Ciprian Ciucu trebuie să adopte bugetul Capitalei, pentru a vedea cum se împart banii Bucureștiului.

Rămâne de văzut dacă se va schimba majoritatea în Consiliul General. Ciucu spunea că își dorește să rămână aceeași majoritate, adică PNL-PSD-USR, exact așa cum se întâmplă și în coaliția de guvernare. Totuși, lucrurile s-ar putea schimba.

De precizat este că cei din Consiliul General decid cine vor fi viceprimarii. De asemenea, rămâne de văzut dacă Ciucu va da atribuții viceprimarilor sau dacă va merge pe modelul lui Nicușor Dan, pentru că, după cum se știe, în mandatul fostului primar niciun viceprimar nu a avut atribuții.

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