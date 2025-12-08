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Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei după cea mai slabă prezență la vot din ultimii 20 de ani
Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei după cea mai slabă prezență la vot din ultimii 20 de ani
Tensiuni și negocieri pentru Consiliul General, ce se schimbă
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