Percheziţii de amploare în şase judeţe la o grupare specializată în contrabandă cu ţigări şi trafic internaţional de droguri

Polițiștii de frontieră, alături de procurorii DIICOT și ofițerii specializați în combaterea criminalității organizate, au desfășurat marți 26 de percheziții în șase județe din țară, într-o anchetă care vizează o grupare suspectată de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri. Din rețea făceau parte și cetățeni sârbi, iar în cadrul investigației au fost confiscate peste trei milioane de țigarete introduse ilegal în țară.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, descinderile au avut loc în județele Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor și Bacău, într-un dosar privind activitatea unei rețele infracționale organizate.

Anchetatorii susțin că gruparea a fost constituită începând cu luna aprilie 2024, de către patru suspecți și mai mulți colaboratori, inclusiv persoane de origine sârbă. Structura era bine organizată, cu o ierarhie clară și roluri stabilite pentru fiecare membru, scopul principal fiind obținerea unor profituri importante din comercializarea țigaretelor de contrabandă provenite din Serbia și introduse ilegal pe piață, evitând controlul vamal.

Pe parcursul activității, rețeaua și-ar fi extins numărul membrilor, fiecare având atribuții precise: identificarea furnizorilor din Serbia, punerea la dispoziție a unor spații pentru transbordarea și depozitarea mărfii, organizarea echipelor pentru manipularea transporturilor și asigurarea distribuției țigaretelor către clienți sau intermediari.

În timpul anchetei, autoritățile au interceptat și confiscat mai multe transporturi ilegale, însumând peste trei milioane de țigarete.

Investigațiile au scos la iveală și o altă activitate infracțională desfășurată de o parte dintre membrii grupării. Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie–octombrie 2025, doi dintre suspecți, alături de alte cinci persoane, ar fi pus bazele unei noi structuri infracționale, orientată spre trafic internațional de droguri.

Această grupare ar fi avut ca obiectiv comercializarea în Finlanda a unor comprimate cu alprazolam, substanță încadrată în categoria drogurilor de risc, provenită din Serbia. Suspecții ar fi intermediat legătura dintre furnizori și cumpărători, coordonând transportul, predarea mărfii și fluxurile financiare rezultate din tranzacții.

În urma informațiilor furnizate de autoritățile române, instituțiile de aplicare a legii din Finlanda au reușit, în octombrie 2025, să identifice și să indisponibilizeze 149.700 de comprimate cu alprazolam introduse pe teritoriul finlandez de membrii rețelei.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul central al DIICOT, unde ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.