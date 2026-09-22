Călin Georgescu, despre George Simion, în stenogramele din dosarul DIICOT: „Misiunea mea a fost să-i deconspir tot”

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Noi informații din dosarul instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu includ discuții purtate de fostul candidat la alegerile prezidențiale cu omul de afaceri Ionel Rusen. Într-una dintre convorbiri, Georgescu vorbește despre ceea ce numește propria sa „misiune” și îl menționează inclusiv pe liderul AUR, George Simion.