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Actualitate· 1 min citire
O fetiță de 4 ani a murit după ce scuterul pe care se afla cu mama sa a intrat pe contrasens
Tragedie în județul Ialomița
Publicat22 sept. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net
Mama fetiței a fost, de asemenea, implicată în accident și a primit îngrijiri medicale.
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