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O fetiță de 4 ani a murit după ce scuterul pe care se afla cu mama sa a intrat pe contrasens

Tragedie în județul Ialomița

Tragedie în județul Ialomița

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net

Mama fetiței a fost, de asemenea, implicată în accident și a primit îngrijiri medicale.

O fetiță de doar 4 ani din Ialomița și-a pierdut viața într-un accident rutier în care au fost implicate un scuter și o motocicletă. Copila se afla împreună cu mama sa pe scuter, iar impactul s-a produs după ce vehiculul a ajuns pe contrasens.

Accidentul s-a soldat cu o tragedie, după ce scuterul pe care se aflau femeia și fiica sa a intrat pe sensul opus de mers și s-a izbit de o motocicletă.

În urma coliziunii, fetița în vârstă de 4 ani a fost grav rănită. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au încercat să-i acorde primul ajutor, însă, în ciuda eforturilor depuse, copila nu a mai putut fi salvată.

Mama fetiței a fost, de asemenea, implicată în accident și a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și motivul pentru care scuterul a ajuns pe contrasens.

Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei, iar ancheta va determina eventualele responsabilități în cazul acestui accident.

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