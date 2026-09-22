Economie· 1 min citire

Siegfried Mureșan: „Vom continua să reducem risipa și să punem ordine în finanțele publice. Asta înseamnă responsabilitate”

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 10:22
Sursărealitatea.net

Siegfried Mureșan: Reducerea risipei din bani publici nu înseamnă austeritate

Siegfried Mureșan susține că măsurile de reducere a cheltuielilor inutile ale statului nu trebuie confundate cu austeritatea. Într-un mesaj public, acesta afirmă că gestionarea mai atentă a banilor publici este necesară pentru ca fondurile disponibile să poată fi direcționate către domenii importante pentru populație.

Potrivit lui Mureșan, fiecare sumă cheltuită fără justificare reduce resursele care ar putea fi alocate unor investiții precum spitale, școli, infrastructură sau alte proiecte publice.

Politicianul afirmă că intenția este ca autoritățile să continue procesul de eficientizare a cheltuielilor și să urmărească modul în care sunt utilizați banii publici.

„Punerea în ordine a finanțelor publice” și reducerea risipei reprezintă, în opinia sa, măsuri de responsabilitate financiară, nu politici de austeritate.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind situația bugetară a României și măsurile de consolidare fiscală. Mureșan a susținut recent și că, odată ce situația financiară a țării va permite, ar trebui analizată inclusiv revenirea TVA la nivelul de 19%.

În același timp, acesta consideră că este important ca eventualele măsuri de relaxare fiscală să fie adoptate în funcție de evoluția finanțelor publice și fără a genera noi dezechilibre bugetare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Siegfried Mureșanfinante publiceguvernausteritatepolitica

Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe