Constantin Toma îl critică pe Nicușor Dan pentru criza politică: „L-am susținut, dar nu este în regulă”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, s-a declarat dezamăgit de modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat criza politică și procesul de desemnare a unui nou premier.
Constantin Toma a declarat, într-o emisiune televizată, că l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, însă consideră că actualul blocaj politic durează prea mult.
„Bă, desemnează, bă, premier și să se întâmple ceva! Nu putem să o lălăim atât”, a spus primarul Buzăului, criticând ritmul în care au fost purtate discuțiile pentru formarea unui nou Guvern.
Edilul consideră că președintele ar fi trebuit să își asume mai repede o variantă pentru funcția de premier, chiar dacă aceasta ar fi dus ulterior la alegeri anticipate.
Toma spune că a avut încredere în președinte
Primarul a precizat că l-a susținut pe Nicușor Dan și că a avut așteptări de la mandatul acestuia. În același timp, spune că modul în care a fost gestionată criza politică l-a făcut să își schimbe perspectiva.
Criticile vin în contextul unei perioade prelungite de negocieri pentru formarea Guvernului, în care partidele parlamentare nu au reușit inițial să ajungă la un acord asupra unei formule de guvernare.
Critici și la adresa conducerii PSD
Declarațiile lui Toma apar după ce acesta s-a distanțat în ultimele luni de conducerea națională a PSD. În iunie, edilul și-a dat demisia din funcțiile de conducere pe care le deținea în partid, iar ulterior a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat de primar din partea PSD. El și-a motivat decizia prin dezacorduri față de mai multe decizii ale conducerii formațiunii.
Toma a criticat în repetate rânduri și direcția politică a PSD, inclusiv modul în care partidul a gestionat negocierile pentru formarea Guvernului.
În prezent, discuțiile politice sunt centrate pe formarea unui nou Executiv și pe obținerea unei majorități parlamentare care să permită învestirea acestuia. Declarațiile lui Constantin Toma reprezintă poziția sa personală asupra modului în care președintele a gestionat această perioadă.