Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei. Comunicatul Jandarmeriei Române - LIVE TEXT

Publicat 15 sept. 2026, 11:06 Actualizat 15 sept. 2026, 12:04 Sursă Realitate Plus

Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au strâns deja mii de manifestanți. Jandarmeria Capitalei a transmis că incidentul a fost provocat de faptul că o parte dintre protestatari au depășit spațiul delimitat și ar fi blocat traficul pe arterele din Piața Victoriei. Realitatea Plus face apel la calm și la manifestarea pașnică a nemulțumirilor.

Distribuie articolul