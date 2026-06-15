Advertising
Politica· 1 min citire
Acuzații explozive la adresa lui Viktor Orban: „A mințit despre politica anti-migrație”
Viktor Orban
Acuzații de amploare au fost lansate la adresa premierului ungar Viktor Orban, după ce opoziția a susținut că guvernul de la Budapesta ar fi ascuns existența unei facilități destinate migranților, în timp ce oficial promova o politică fermă împotriva imigrației.
Citește și
- 19:54Trump anunță pacea, dar bombele continuă să cadă. Confuzie totală în Orientul Mijlociu
- 19:22Surse: Bolojan nu a fost lăsat să demisioneze de la șefia PNL de către Statul Paralel
- 17:37AUR propune instituirea Zilei Studențimii Române pe 17 mai, în semn de recunoaștere a contribuției tinerilor la marile momente ale istoriei naționale
- 17:36Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a mutat criza financiară asupra cetățenilor și firmelor românești”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News