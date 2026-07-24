Monica Anisie demască adevărata problemă a lui Ilie Bolojan: nu acceptă opinii diferite

Publicat 24 iul. 2026, 07:44 Actualizat 24 iul. 2026, 07:53 Sursă Realitate Plus

Monica Anisie, unul dintre președinții liberali de frunte demiși pentru că se opun lui Ilie Bolojan, l-a atacat dur pe actualul lider al partidului. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Anisie a spus că acțiunile acestuia sunt determinate de faptul că, pur și simplu, nu acceptă opinii diferite.”

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