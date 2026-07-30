Prima vizită externă a premierului Vasile Tofan: întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan

Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a fost primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, cu prilejul primei sale vizite externe de la preluarea mandatului. Întrevederea a avut o puternică semnificație politică și diplomatică, reconfirmând relația specială dintre cele două state și direcțiile de cooperare pentru perioada următoare.
Un semnal de continuitate în relația București–Chișinău
Faptul că prima deplasare externă a premierului Vasile Tofan a avut loc la București este considerat un semnal clar al priorității acordate relației cu România. Discuțiile de la Cotroceni au vizat consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova, într-un context regional marcat de provocări economice și de securitate.
Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța cooperării bilaterale și a proiectelor comune aflate în derulare.
„Am reafirmat caracterul privilegiat al relației dintre România și Republica Moldova și angajamentul nostru de a continua dezvoltarea proiectelor comune, în special în domeniile economic, energie și transporturi. Aceste proiecte contribuie la consolidarea rezilienței și prosperității ambelor state și a întregii regiuni.
De asemenea, am reconfirmat sprijinul ferm și consecvent al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și am salutat deschiderea primelor clustere de negociere”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Accent pe economie, energie și infrastructură
În cadrul întâlnirii, un loc central l-au ocupat proiectele economice și de infrastructură. România și Republica Moldova urmăresc accelerarea investițiilor comune, dezvoltarea conexiunilor energetice și modernizarea legăturilor de transport dintre cele două maluri ale Prutului.
Conectarea sistemelor energetice și extinderea infrastructurii de transport sunt văzute drept elemente esențiale pentru reducerea vulnerabilităților și pentru creșterea competitivității economice a Republicii Moldova. Totodată, oficialii au discutat despre oportunitățile de cooperare în domeniul investițiilor și al dezvoltării regionale.
Sprijin ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Un alt subiect major al discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. România și-a reafirmat susținerea deplină pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană, considerând că integrarea europeană reprezintă cea mai bună garanție pentru stabilitatea și prosperitatea Republicii Moldova.
Președintele Nicușor Dan a salutat deschiderea primelor clustere de negociere, pe care a descris-o drept un pas important în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
O vizită cu miză regională
Întrevederea de la Palatul Cotroceni are și o dimensiune regională importantă. În actualul context geopolitic, cooperarea strânsă dintre România și Republica Moldova este privită ca un factor de stabilitate pentru întreg spațiul est-european. Consolidarea proiectelor comune în domeniul energiei, transporturilor și economiei poate contribui la întărirea rezilienței regionale și la diversificarea surselor de dezvoltare.
Mesaj de încredere pentru viitor
Prima vizită externă a premierului Vasile Tofan la București transmite un mesaj de continuitate și încredere în relația româno-moldoveană. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au evidențiat voința politică a ambelor părți de a aprofunda cooperarea bilaterală și de a susține ferm parcursul european al Republicii Moldova.