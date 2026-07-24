Bolojan: Neadoptarea proiectului privind salarizarea va duce la pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 iul. 2026, 06:54

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că proiectul noii legi a salarizării în sectorul bugetar, elaborat de Ministerul Muncii, nu va duce la diminuarea veniturilor niciunui angajat din sistemul public. El a avertizat însă că neadoptarea proiectului ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și nu va conduce nici la economii la cheltuielile cu salariile.

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