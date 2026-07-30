Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: cel puțin 13 morți, inclusiv copii. Polonia a ridicat avioanele de vânătoare

Cel puțin 13 persoane au murit joi în urma unei serii de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Loviturile au ajuns până la Liov, în vestul țării, aproape de granița cu Polonia, determinând autoritățile de la Varșovia să mobilizeze avioane de vânătoare pentru protejarea spațiului aerian.
Atacurile au loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski se întoarce din Statele Unite. Liderul ucrainean a declarat că președintele Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licențe pentru rachete Patriot. Alertele de raid aerian au fost activate în majoritatea regiunilor Ucrainei, iar la Kiev s-au auzit mai multe explozii. Primarul Vitali Klitschko a anunțat că mai multe spații nerezidențiale au luat foc.
O persoană a murit și alte două au fost rănite în capitală. Alte șase persoane, printre care doi copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava.
Două fete, ucise la Krivii Roh
În Krivii Roh, orașul natal al lui Volodimir Zelenski, două fete de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele șase persoane ucise. Alte opt persoane au fost rănite, conform Reuters.com.
Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare al orașului, a declarat că o rachetă balistică rusească Iskander-M a lovit direct locuința unei familii numeroase. Racheta ar fi fost lansată din regiunea rusă Voronej, iar bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție înlătură molozul.
Vilkul a descris atacul drept „o noapte întunecată”. Echipele de salvare continuă intervențiile în zonele lovite. La Liov, rachetele rusești au avariat două blocuri de locuințe și au rănit 15 persoane. Salvatorii încearcă să îndepărteze resturile clădirilor pentru a ajunge la oamenii care ar putea fi blocați sub dărâmături.
Zelenski avertizase anterior că Rusia pregătește probabil un atac de amploare și susținuse că protejarea populației depinde de disponibilitatea aliaților de a furniza sisteme antirachetă. „Este important ca partenerii noștri să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă și ca protejarea vieții oamenilor să depindă direct de voința lor”, a transmis președintele ucrainean.
Polonia și-a pus sistemele de apărare în stare de pregătire
Polonia, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a mobilizat avioane de vânătoare în contextul atacurilor desfășurate în apropierea graniței sale. Un avion de avertizare timpurie a început, de asemenea, operațiunile.
Sistemele terestre de apărare aeriană și cele de recunoaștere radar au fost aduse în stare de pregătire. Forțele armate poloneze au precizat că măsurile au avut un caracter preventiv.
Depozit Wildberries incendiat după un atac cu drone
În paralel, un depozit al Wildberries, cel mai important retailer online din Rusia, a luat foc în orașul Penza după un atac cu drone. Guvernatorul regional Oleg Melnichenko a anunțat că o persoană a fost rănită, iar aproximativ 200 de oameni au fost evacuați. Incidentul s-a produs la numai o zi după evacuarea unei alte unități Wildberries din centrul Rusiei. Compania a anunțat că și-a redirecționat lanțurile de aprovizionare după atacul de la Penza.
Loviturile asupra depozitelor afectează și comercianții care folosesc platforma, unii dintre aceștia bazându-se pe vânzările online ca principală sursă de venit. În același timp, Ucraina continuă atacurile asupra instalațiilor energetice și rafinăriilor rusești, amplificând criza carburanților.
Atacurile cu drone au avariat recent aproape 12 depozite Wildberries și au distrus aproximativ 10% din capacitatea de stocare a companiei. Zeci de mii de întreprinderi mici care utilizează platforma ar fi suferit pierderi. Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a avertizat că ar putea fi nevoită să majoreze provizioanele pentru pierderile din credite. Atacurile asupra Wildberries afectează finanțele comercianților online și ale furnizorilor acestora.
Ministerul rus al Apărării a anunțat că 258 de drone au fost doborâte în timpul nopții. Bilanțul include și aparatele interceptate deasupra teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia. Informațiile transmise de cele două părți nu au putut fi verificate independent. Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza populația civilă în războiul declanșat după invazia rusă pe scară largă din februarie 2022.