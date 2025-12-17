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Politica· 2 min citire
Acord politic în Coaliție. Reforma administrației merge mai departe, iar salariul minim va fi majorat
Acord politic în Coaliție. Reforma administrației merge mai departe, iar salariul minim va fi majorat
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns miercuri, 17 decembrie, la un acord
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