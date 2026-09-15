Monica și Leonard Doroftei, despre povestea lor de viață, în podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 sept. 2026, 11:20

Monica și Leonard Doroftei au vorbit, în premieră la Realitatea PLUS, despre povestea lor de viață, relația de cuplu și familia pe care au construit-o împreună. Cei doi au dezvăluit detalii despre felul în care se văd unul pe celălalt și despre provocările pe care le-au depășit de-a lungul anilor.

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