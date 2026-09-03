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Economie· 1 min citire
Linia de cale ferată Giurgiu-Ruse va fi închisă pentru a fi reparată
FOTO: Arhivă
Reparațiile masive vor aduce viteze superioare de circulație și o rută complet electrificată, optimizând astfel transportul transfrontalier.
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