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Afaceri toxice în Argeș. Patru persoane reținute pentru îngroparea ilegală a deșeurilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 27 aug. 2026, 11:27

Polițiștii au descoperit un dezastru ecologic mascat sub forma unor activități comerciale pe terenuri agricole

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au descins la mai multe adrese, într-un dosar penal complex care vizează infracțiuni grave de mediu. În urma a cinci percheziții domiciliare și la sediile a două societăți comerciale, anchetatorii au descoperit nereguli majore ce pun în pericol sănătatea publică și siguranța mediului înconjurător.

Deșeuri auto și periculoase, îngropate în câmp

Conform informațiilor oferite de autorități, suspecții ar fi colectat și transportat cantități semnificative de deșeuri provenite din dezmembrări auto și alte resturi toxice. În loc să fie sortate și neutralizate conform normelor europene în vigoare, acestea erau pur și simplu îngropate ilegal pe un teren agricol din județ, riscând astfel să contamineze grav pânza freatică.

Prejudiciul adus mediului este în curs de evaluare. În urma administrării probatoriului, forțele de ordine au pus în aplicare mandate de aducere, iar patru bărbați implicați direct în aceste activități ilicite au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, fiind ulterior reținuți. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului competent pentru a stabili întreaga sferă de activitate infracțională și a trage la răspundere toți vinovații.

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