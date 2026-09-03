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Trump este pregătit să lovească din nou Iranul „în orice moment”. Teheranul jură să „distrugă” Statele Unite

Trump vs Kameney

Trump vs Kameney

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat3 sept. 2026, 07:05
SursăRealitatea.net

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează, pe fondul atacurilor reciproce dintre cele două părți. Președintele Donald Trump s-a declarat pregătit să lovească din nou Iranul «în orice moment», iar Teheranul a răspuns cu un atac de amploare în Orientul Mijlociu și a promis că va «zdrobi» inamicul american.

„Aseară, am distrus mult mai mult decât radarul lor. Atacul de aseară (marți – N.R.) a fost foarte violent și suntem gata să lansăm un altul în orice moment”, a declarat președintele american în fața presei, potrivit news.ro.

Ca represalii, forțele armate iraniene au revendicat atacuri pe toate fronturile împotriva aliaților Statelor Unite din regiune – Iordania, Kuweit, Bahrain, Irak și Emiratele Arabe Unite. Teheranul a jurat să „zdrobească” inamicul american, după o noapte de atacuri mortale pe teritoriul său, care au transformat o nuntă într-o tragedie, calificată drept „crimă de război”.

Armata americană nu a reacționat la atacul care a lovit nunta, dar a transmis că „nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de Gardieni”.

Pe fondul noilor tensiuni, prețurile hidrocarburilor au înregistrat o creștere bruscă, Brentul depășind din nou pragul de 90 de dolari.

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