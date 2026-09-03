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Actualitate· 1 min citire
SUA: Atac armat în Minneapolis, două persoane ucise, suspectul mort VIDEO
Foto: ABC AFFILIATE KSTP/via REUTERS
Publicat3 sept. 2026, 09:03
Sursărealitatea.net
Două persoane au fost ucise și alte câteva, inclusiv trei polițiști, au fost rănite în timpul unor schimburi de focuri în centrul orașului Minneapolis, iar suspectul a decedat de asemenea, a anunțat poliția din această mare metropolă din statul Minnesota (nordul SUA), relatează AFP.
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