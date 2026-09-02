Peste jumătate dintre români folosesc serviciile bancare online, iar 54% cunosc RoPay (sondaj)

Publicat 2 sept. 2026, 11:20 Sursă realitatea.net

Peste jumătate dintre români, respectiv 51% dintre respondenți, folosesc în mod curent, săptămânal sau chiar mai des serviciile de Internet Banking sau Mobile Banking, iar 54% spun că au auzit de RoPay, serviciul românesc de plăți și transferuri, potrivit unui sondaj realizat de FinZoom, la cererea CEC Bank.

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