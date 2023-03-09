Cutremur pe piața energiei din România - Enel a vândut tot și pleacă din țară - Cine sunt noii proprietari

2

Acordul prevede plata de către PPC a unei sume totale de aproximativ 1,26 miliarde de euro, ceea ce evaluează societăţile vândute la circa 1,9 miliarde de euro. În plus, suma totală poate fi ajustată conform unor clauze uzuale în astfel de tranzacţii, precum şi printr-un mecanism pentru potenţiale plăţi ulterioare, în funcţie de valoarea viitoare a activităţii de retail. Finalizarea tranzacţiei este aşteptată în trimestrul al treilea al acestui an. Planul Strategic curent al Grupului Enel vizează concentrarea asupra a 6 ţări ţintă cu potenţial ridicat de creştere.