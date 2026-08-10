Cum a pierdut România 200 de milioane de euro din PNRR. Mutarea ciudată a lui Ilie Bolojan

Publicat 10 aug. 2026, 12:29 Sursă realitatea.net

Mutare neașteptată din partea lui Ilie Bolojan după greșeala care a privat țara de o sumă uriașă de bani în primăvara acestui an! Reamintim că România a rămas fără aproape 200 de milioane de euro după ce Comisia Europeană a considerat neîndeplinit jalonul PNRR privind operaționalizarea AMEPIP, agenția care ar trebui să supravegheze companiile de stat, conform Realitatea PLUS.

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