Gașca lui Bolojan îi îndeamnă pe români să îndure canicula. Apeluri în lanț pentru reducerea consumului de energie

Publicat 10 aug. 2026, 08:49 Sursă realitatea.net

Propagandiștii lui Bolojan au fost activați la ordin săptămâna aceasta să dea stingerea în grup! Toată gașca progresistă aliniată la agenda Green Deal îndeamnă românii, chiar și pe cei cu probleme de sănătate, să îndure canicula, să oprească aerul condiționat, să nu mai spele și să stea în beznă la orele de vârf! De ce? Pentru că aleșii țării nu mai pot face față consumului uriaș din rețea și nu au luat nicio măsură pentru viitor, doar au scufundat patru barje care ne salvează câteva zile, conform Realitatea PLUS.

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