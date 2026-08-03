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Sport· 2 min citire
Marius Șumudică l-a criticat pe antrenorul FCSB-ului: „E clar că este o ruptură, este o fractură acolo”
Marius Sumudica
Marius Şumudică a analizat eliminarea FCSB din Conference League și a criticat unele decizii luate de Marius Baciu.
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