Publicat 10 aug. 2026, 13:21 Sursă Realitatea.net

Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al Ministerului rus de Externe, susține că România oferă sprijin militar și logistic direct Ucrainei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției TASS, din care Ambasada Rusiei la București a publicat fragmente traduse în limba română. Diplomatul rus afirmă că portul Giurgiulești ar fi folosit pentru transportarea unor mărfuri destinate armatei ucrainene. Acesta nu a prezentat însă dovezi în sprijinul acuzațiilor sale.

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