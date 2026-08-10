Economie· 1 min citire

Criza energetică schimbă raportul de forțe în regiune: România se luptă pentru Cernavodă, Bulgaria exportă masiv

Criză energetică în România

Criză energetică în România

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net

În timp ce România încearcă să salveze Centrala Nucleară de la Cernavodă, Bulgaria profită din plin de criza energetică. După scufundarea celor patru barje pe Dunăre, autoritățile române anunță că debitul fluviului începe să crească. De cealaltă parte a graniței, ministrul Energiei de la Sofia vorbește despre exporturi record și spune că Bulgaria a devenit „bateria Europei de Est”.

România importă energie electrică pe bandă rulantă din Bulgaria, în timp ce plătește sume uriașe și toate în timp ce sistemul nostru este în genunchi.

Specialiștii spun că în fiecare seară, atunci când consumul ajunge la vârf, importăm masiv din țara vecină aproape o treime din curentul care ajunge, în final, în țara noastră.

Totul se întâmplă după ce Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită din cauza nivelului critic al Dunării, iar Unitatea 2 abia mai face față.

Între timp, la Sofia, ministrul Energiei se laudă public că bulgarii au făcut milioane din criza din România și, de asemenea, se autointitulează «bateria de est a Europei».

La București, guvernanții ridică din umeri și le cer românilor să facă economie în intervalul 19:00 - 23:00, să oprească toate electrocasnicele și să reducă cât mai mult consumul. În paralel, specialiștii susțin că dacă Dunărea continuă să scadă, ei bine, sistemul ar putea ajunge la colaps.

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