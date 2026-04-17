Avertisment DUR: nu va mai avea cine să plătească pensiile

Sursă: realitatea.net

Scenariu sumbru pentru români! Specialiștii avertizează că în următorii ani, nu va mai avea cine să plătească pensiile în contextul în care urmează să se pensioneze generația decrețeilor.

Datele arată că la momentul actual există 10 salariați la 9 seniori.

Numărul pensionarilor îl depășește pe cel al angajaților

Însă, în mai multe județe sunt doar 10 salariați la 14 pensionari.

La începutul acestui an, numărul deceselor înregistrate a fost de două ori mai mare decât cel al nou-născuților.

În acest moment , în România sunt peste 4,6 milioane de pensionari, iar statul plătește lunar aproape 13 miliarde de lei pentru aceștia.