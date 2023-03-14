Economie· 1 min citire

A explodat numărul angajaților plătiți cu salariul minim pe economie, în România - Cifrele care arată sărăcia din țară

A explodat numărul angajaților plătiți cu salariul minim pe economie, în România - Cifrele care arată sărăcia din țară

A explodat numărul angajaților plătiți cu salariul minim pe economie, în România - Cifrele care arată sărăcia din țară

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 14 mar. 2023, 07:43

Numărul oamenilor care sunt plătiți cu salariul minim pe economie în țara noastră a crescut dramatic în ultimul an

Numărul oamenilor care sunt plătiți cu salariul minim pe economie în țara noastră a crescut dramatic în ultimul an, din păcate. Suma e una care nu acoperă costurile unui trai decent.

A explodat numărul angajaților plătiți cu salariul minim în țara noastră! Potrivit datelor, aproape 1,9 milioane de români primesc minimul pe economie. Este o creștere cu 52 de procente față de decembrie 2022, iar totul este pus pe seama supraimpozitării contractelor part-time. Deși salariul minim a fost majorat la începutul acestui an, suma este una mult pentru mică pentru un trai decent din cauza inflației record.

ANGAJAȚI PLĂTIȚI CU SALARIUL MINIM PE ECONOMIE

martie 2023: 1,9 milioane de salariați - cu 52% față de decembrie 2022 - 28% din totalul contractelor de muncă

Sursa: Realitatea PLUS

CÂT ESTE SALARIUL MINIM PE ECONOMIE

salariu brut: 3.000 de lei (200 de lei neimpozabili)
salariu net: 1.898 de lei

Sursa: Realitatea PLUS 



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