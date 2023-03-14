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Economie· 1 min citire
A explodat numărul angajaților plătiți cu salariul minim pe economie, în România - Cifrele care arată sărăcia din țară
A explodat numărul angajaților plătiți cu salariul minim pe economie, în România - Cifrele care arată sărăcia din țară
Numărul oamenilor care sunt plătiți cu salariul minim pe economie în țara noastră a crescut dramatic în ultimul an
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