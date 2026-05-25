Schimbări majore la carnea de porc din magazine: autoritățile vor trasabilitate completă, de la naștere până la raft

Sursă: realitatea.net

Autoritățile pregătesc noi reguli de etichetare a cărnii de porc, astfel încât cumpărătorii să știe exact unde a fost crescut animalul. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a reclamat dificultatea de a identifica „porcul românesc” la raft și cere un sistem de etichetare mai transparent pentru consumatori.

Măsura vine și pe fondul temerilor legate de acordul Mercosur, care ar putea aduce pe piața europeană cantități mari de carne din afara UE, în condiții de producție diferite de standardele impuse fermierilor europeni.

Autoritățile din România pregătesc modificări importante privind modul în care este etichetată carnea de porc vândută în supermarketuri, într-un demers care vizează o transparență mai mare asupra originii produselor alimentare.

Tanczos Barna atrage atenția că, în prezent, chiar și pentru oficiali este dificil să identifice clar proveniența cărnii de porc de pe rafturile magazinelor, în contextul în care etichetele nu indică întotdeauna întregul lanț de producție.

Etichete noi, cu originea completă a cărnii

Noile reguli aflate în pregătire vor impune ca pe etichetele produselor din carne de porc să fie menționat explicit întregul traseu al animalului: locul unde a fost născut, crescut și sacrificat.

Scopul este ca pe ambalaj să fie clar dacă produsul este integral românesc sau dacă provine din import și a fost doar procesat în România.

În noul sistem, fiecare etapă a lanțului ar urma să fie marcată distinct, astfel încât consumatorul să poată înțelege rapid proveniența reală a produsului.

„Trei RO” pentru un lanț complet

Ministrul Agriculturii a explicat că noul model de etichetare va introduce un sistem simplu de identificare, bazat pe marcaje succesive.

„Carnea provenită din porci născuți în România, un RO, porc îngrășat în România, încă un RO și procesat în România, încă un RO. Trei RO înseamnă un lanț sănătos, corect. Dacă vrem o țară sănătoasă, trebuie să avem în vedere tot lanțul. Nu ne ajută dacă în jumătate din lanț dispare o verigă”, a declarat Tanczos Barna.

Probleme în identificarea cărnii românești pe raft

Oficialul a povestit că a întâmpinat dificultăți chiar și în timpul unei vizite într-un supermarket, unde a încercat să identifice carnea de porc de origine românească.

Potrivit acestuia, în multe cazuri informațiile de pe etichete sunt insuficiente sau greu de interpretat, ceea ce face dificilă diferențierea clară între produsele autohtone și cele din import.

„Am fost într-un un magazin din curiozitate. Am intrat și am încercat să identific în caserolă porcul românesc și porcul de afară.

Nu mai văd cum vedeam la 20 de ani. Acum am vederea mai... și n-am avut ochelari, nu pot. Și mi-a fost greu să citesc de unde vine carnea de porc, nu pe toate caserolele, nu pe toate produsele, dar au fost foarte multe produse unde a fost aproape imposibil.

Mi-au luat 3 minute până am identificat și am deslușit. Dincolo de formele de sprijin pentru ferme, trebuie să multiplicăm acele inițiative bune care la nivelul marilor retaileri au adus la o creștere a consumului de carne de porc din România.”

Unele magazine au implementat deja sistemul

O parte dintre lanțurile de retail au început deja să utilizeze etichete cu marcajele succesive „RO”, care indică fiecare etapă a lanțului de producție.

Pentru restul comercianților, aplicarea noilor reguli va deveni obligatorie după intrarea în vigoare a modificărilor legislative.

Reguli noi și pentru carnea congelată

Pe lângă etichetarea cărnii proaspete, autoritățile pregătesc și un set de reglementări pentru produsele din carne congelată.

ANSVSA urmează să elaboreze un ordin care va clarifica modul de etichetare și pentru această categorie de produse.