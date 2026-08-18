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Actualitate· 1 min citire
COD GALBEN de vânt puternic și vijelii! Recomandările autorităților!
Alertă meteo cod galben
Publicat18 aug. 2026, 11:15
Sursărealitatea.net
ANM, alertă de vreme severă.
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