Anchetă de amploare: cine i-a incendiat casa lui Dinescu? „Mi-au dat foc și la vie!”
Mircea Dinescu
Este anchetă de amploare după ce moșia scriitorului Mircea Dinescu a luat foc. Poliția ia în calcul o mână criminală, iar anchetatorii cred că incendiul ar fi fost pus intenționat.
Imobilul a fost distrus în totalitate, iar prejudiciul se ridică la 100.000 de euro. În urma incidentului, Mircea Dinescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Scriitorul susține că nu este prima dată când este ținta unor atacuri.
Mircea Dinescu a rămas fără moșia de 100.000 de euro
Mircea Dinescu trece prin momente dificile, după ce casa de vacanță din comuna Cetate, județul Dolj, a fost incendiată. Locuința, construită din lemn, a ars în totalitate, iar autoritățile au deschis o anchetă în urmă cu două săptămâni, atunci când a izbucnit incendiul devastator.
Scriitorul a fost deja audiat la Poliția din Dolj și a dezvăluit că nu este prima dată când a fost ținta unui atac: în urmă cu câteva luni, i-a fost incendiată și via, spune Dinescu. Deși nu știe cine este piromanul, acesta spune că are o vagă bănuială. „Cred ca incidentul e urmare a acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii”, a spus Dinescu, potrivit presei.
Deocamdată polițiștii nu au un suspect. Prejudiciul se ridică la 100.000 de euro, însă Mircea Dinescu spune că nu își pierde speranța și este hotărât să o ia de la capăt. „Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare”, a spus Dinescu.
