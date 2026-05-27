Realitatea Plus, lăsată din nou fără emisie timp de trei ore. George Simion acuză „pumnul în gură pus democrației și libertății presei”

CNA a aplicat o nouă sancțiune drastică postului Realitatea Plus, obligând stația TV să își întrerupă emisia obișnuită timp de trei ore în seara zilei de joi, 4 iunie 2026. Decizia forului audiovizual a stârnit o reacție violentă din partea liderului AUR, George Simion, care acuză direct interese politice din partea actualei puteri și o tentativă de cenzurare a vocilor critice.

Consiliul a motivat sancțiunea prin nerespectarea principiilor de imparțialitate și echilibru într-un pachet masiv de emisiuni de știri și dezbateri politice analizate la începutul acestui an.

George Simion: „Ridicarea licenței este o decizie motivată politic pentru că nu ați vrut să pupați condurul”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa autorităților de reglementare, catalogând decizia drept un atac la adresa libertății presei și a democrației din România.

Un an tensionat pentru Realitatea Plus - între instanțe, CNA și televiziunile de știri

Sancțiunea de trei ore aplicată la sfârșitul lunii mai nu este singurul episod critic pentru Realitatea Plus în acest an. Relația cu CNA a fost marcată de tensiuni administrative și juridice majore în primăvara lui 2026:

Sancțiunea din mai 2026: Consiliul a decis pedepsirea postului cu suspendarea emisiei între orele 18:00 și 21:00 în data de 4 iunie, interval în care pe ecran va rula exclusiv textul hotărârii de sancționare.

Criza licenței din aprilie 2026: Cu doar câteva săptămâni în urmă, CNA votase retragerea completă a licenței audiovizuale pentru Realitatea Plus, invocând neplata a peste 20 de amenzi acumulate în perioada anterioară.

Bătălia din instanță: Realitatea Plus a reușit să rămână pe poziție după ce Curtea de Apel București a suspendat executarea deciziei CNA de închidere. Hotărârea judecătorească a fost executorie, oferind un răgaz postului până la soluționarea definitivă a procesului de fond. Decizia instanței a fost susținută în stradă și de proteste organizate de simpatizanții AUR și ai postului de televiziune.

Realitatea Plus, dată ca exemplu de dezinformare, fără nicio probă. Postul TV solicită public dovezile

Acuzații nefondate lansate la adresa Realitatea Plus, la summitul privind „integritatea informației și combaterea dezinformării”, la care a participat și președintele Nicușor Dan. Organizatorii evenimentului, ONG-ul „România Imună”, au dat exemplu Realitatea PLUS drept vector de dezinformare.

Mai mult decât atât, au existat inclusiv acuzații conform cărora unii dintre jurnaliștii Realitatea PLUS ar fi plătiți direct de la Kremlin.

Declarațiile halucinante au fost făcute fără să fie prezentate dovezi. Totul în contextul în care postul de televiziune nu s-a poziționat niciodată de partea lui Vladimir Putin.