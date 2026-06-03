Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat decizia CNA de a întrerupe emisia pentru trei ore

Articol scris de Scris de Ionuț Nichita

Sursă: realitatea.net

Realitatea PLUS a obținut o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat, miercuri, decizia CNA de a întrerupe emisia Televiziunii Poporului pentru trei ore, în data de 4 iunie 2026, în intervalul 18:00–21:00.

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