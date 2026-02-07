Realitatea de Ialomita - Știri de Ultimă Oră
Prognoza meteo pentru 7 martie: vreme plăcută și temperaturi de primăvară în mare parte din țară
Vremea va fi în general frumoasă sâmbătă, 7 martie, în cea mai mare parte din România. Cerul va fi variabil spre senin în multe regiuni, iar temperaturile vor continua să crească ușor față de zilele precedente.
Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici
Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
Bombardamente masive asupra Iranului: zeci de avioane israeliene au atacat capitala și alte zone strategice
Intervenție dificilă pentru pompieri: au mers pe jos doi kilometri ca să stingă un incendiu izbucnit la o stână
Teheran avertizează UE: statele care sprijină atacurile SUA și Israelului vor deveni „ținte legitime”
România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO
Războiul se extinde în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit și Azerbaidjanul. Rusia a anunțat că Iranul nu i-a cerut sprijin
Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”
Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști
George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
Patru ministere și nouă orașe au adunat aproape 50 de milioane de lei restanțe la ANAF. Lista neagră a datornicilor
Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat
George Simion: „Nu ne trebuie armele nucleare ale lui Macron. Vrem alegeri libere, democrație și pace”
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu
INSP: încă o persoană a murit din cauza gripei. Bilanțul sezonului ajunge la 84 de decese
Rusia își evacuează familiile diplomaților din Iran, pe fondul intensificării bombardamentelor
„Minunea” de pe Valea Oltului prinde contur: mega nodul rutier pe trei niveluri care unește A1 și A13
Alexandra Păcuraru, detalii în EXCLUSIVITATE despre proiectul major de infrastructură pe care l-a depus la Ministerul Transporturilor
Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Bolojan anunță înghețarea prețurilor la gaz pentru populație și măsuri pentru reducerea costului energiei electrice
Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
„Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0