La aproximativ cinci luni de la începerea mandatului, Laurențiu Șonchereche, primarul municipiului Fetești spune că “nu este ușor să conduci și să dezvolți un oraș cu resurse economice limitate, dar nu este nici imposibil”.

Reporter: Cum ați ajuns în politică?

Laurențiu Șonchereche: În urmă cu 17 ani, după ce m-am întors acasă, am decis cu un grup de prieteni să ne înscriem în PSD și am rămas în acest partid indiferent de etapele pe care le-a traversat.

Reporter: La ce școală se învață meseria de primar?

Laurențiu Șonchereche: Am avut posibilitatea să îmi formez o viziune despre ceea ce presupune administrația locală prin experiența de patru ani acumulată în calitate de consilier județean. Și când spun acest lucru mă refer la abordarea proiectelor care vizau atât dezvoltarea județului Ialomița cât și zona municipiului nostru. Am fost apoi consilier local, iar din octombrie 2017 am ocupat, timp de trei ani, funcția de viceprimar al Feteștiului. Pot spune că a fost perioada în care am învățat efectiv administrație. Recunosc faptul că mi-ar fi fost foarte greu să vin de pe funcția de director al unei școli și să o ocup pe cea de primar. Rolul pe care trebuie să îl avem în administrația publică locală este foarte important, iar toată experiența pe care o deținem trebuie pusă în slujba cetățeanului.

Reporter: Ce ar fi urgent de făcut în Fetești? Care sunt, mai exact, punctele vulnerabile pe care le-ați identificat?

Laurențiu Șonchereche: Prioritară este, din punctul meu de vedere, crearea de condiții astfel încât feteștenii să nu mai fie nevoiți să plece pentru un trai mai bun, în alte zone ale țării sau în străinătate. Pentru aceasta avem nevoie de investitori care să creeze locuri de muncă bine plătite și care să contribuie la consolidarea bugetului local. Aceștia au nevoie, la rândul lor, de condiții optime pentru a dezvolta afaceri în Fetești.

Și așa ajungem la “urgențele” urbei noastre. Ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm investițiile în reabilitarea și modernizarea infrastructurii stradale, în extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale, în modernizarea unităților de învățământ și a unităților sanitare, să identificăm resurse financiare pentru construirea unui sediu pentru primărie, să facem în continuare eforturi să ne păstrăm orașul curat și să gestionăm cât mai corect problema câinilor fără stăpân, să creăm spații de relaxare și agrement pentru copii, tineri și vârstnici, să facem investiții în viața sportivă și culturală a orașului și nu în ultimul rând să facilităm comunicarea dintre funcționarii publici și cetățeni prin digitalizarea instituției. Pentru toate acestea este nevoie însă de timp, răbdare și de foarte mulți bani.

Reporter: Și dacă ar fi să le prioritizați?

Laurențiu Șonchereche: Extinderea rețelei de gaze naturale în toate cartierele municipiului, asfaltarea străzilor în acord cu proiectele privind extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și investițiile în sănătate și educație.

Reporter: Care este strategia pe care o aveți pentru rezolvarea lor?

Laurențiu Șonchereche: Prioritățile se lovesc de capacitatea bugetară limitată a municipiului. Nu este ușor să conduci și să dezvolți un oraș cu resurse economice reduse, dar nu este nici imposibil! Strategia este să profităm de fiecare oportunitate de a atrage fonduri europene, guvernamentale sau de la consiliul județean. Practic, mi-am propus să continuăm toate proiectele pe care le-am început cu predecesorul meu și să identific împreună cu echipa din primărie noi oportunități de finanțare.

Reporter: Vorbiți despre proiecte europene. Ce programe investiționale aveți în momentul de față în desfășurare?

Laurențiu Șonchereche: Construcția noului Ambulatoriu al Spitalului Municipal “Anghel Saligny” din Fetești a fost finalizată, urmând să fie puse la punct ultimele detalii. Zilele trecute au fost aduse toate echipamentele medicale și obiectele de mobilier pentru dotarea celor 19 cabinete și a celor două laboratoare (unul de analize medicale și unul de radiologie și imagistică medicală). Din toamna anului trecut am primit computerul tomograf. Valoarea investiției, care a presupus realizarea construcției precum și dotarea acesteia cu aparatură modernă este de aproximativ 10,6 milioane de lei.

De asemenea sunt în derulare și două proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă care vizează creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Carol I” și a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară. Valoarea totală a obiectivelor de investiții este de peste 3,9 milioane lei.

Din această vară vor începe lucrările cuprinse în proiectul european “Sistem Integrat de Transport Durabil în Municipiul Fetești” , în valoare aproximativă de 11 milioane de euro. Acesta are trei componente: infrastructură (asfaltare străzi și amenajarea unei piste pentru bicicliști), construcții (autobază și stații moderne de autobuz) precum și achiziția de autobuze electrice.

Luna trecută am semnat contractul de finanțare pentru digitalizarea și eficientizarea activităților Primăriei, proces care este în plină desfășurare. Și în acest caz vorbim despre un obiectiv de investiții realizat cu fonduri europene nerambursabile, în valoare totală de 2.173.573 lei.

Și tot luna trecută am semnat contractul de finanțare pentru proiectul european “Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești”, în valoare de peste 11.800.000 lei.

Reporter: Spuneați că unul dintre cele mai importante proiecte pentru Fetești este extinderea rețelei de aducțiune a gazelor naturale. Ați făcut demersuri în acest sens?

Laurențiu Șonchereche: Noi am depus documentația pentru finanțare încă de la sfârșitul anului trecut, iar acum se află în evaluare. Ne dorim să implementăm proiectul cât mai repede și sperăm să primim în cel mai scurt timp un răspuns favorabil. Pentru ca șansele de reușită să fie cât mai mari ne-am asociat cu localitatea Stelnica. Obiectivul de investiții are o valoare totală de peste 135 milioane de lei, iar demersurile pe care le-am făcut vizează atragerea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POIM).

Reporter: Și referitor la asfaltarea străzilor?

Laurențiu Șonchereche: O parte dintre proiectele europene la care am făcut referire au și câte o componentă de reabilitare a tramei stradale. Mă refer la cel privind sistemul de transport durabil precum și la cel care vizează creșterea nivelului educațional. Când ne referim la asfaltare trebuie să luăm în considerare și investițiile europene în extinderea și modernizarea rețelelor de apă și de canalizare realizate de operatorul regional RAJA în orașul nostru. Echipele contractate de companie lucrează acum în cartierele Fetești Oraș și Buliga iar apoi vor interveni în Coloniști. Insistăm cât se poate de mult să finalizeze aceste intervenții pe străzile care, din vară, vor intra în programele de asfaltare. Între timp, căutăm să identificăm și alte programe de finanțare care să ne permită să modernizăm infrastructura rutieră a orașului nostru. Feteștiul are o infrastructură de aproximativ 150 km de străzi și avem mult de lucru la acest capitol.

Reporter: Funcția pe care o ocupați le permite oamenilor să fie critici. Ce la transmiteți?

Laurențiu Șonchereche: Sunt conștient că nu-i putem mulțumi pe toți locuitorii, deoarece nu putem să lucrăm în toate zonele deodată. Facem lucrurile etapizat și în funcție de posibilitățile financiare pe care le avem. De exemplu, toate lucrările de infrastructură, altele decât cele cu fonduri atrase, le realizăm cu SC Drumuri Municipale Fetești, care este firma Primăriei. Nu facem contracte cu alte firme. Tocmai de aceea, dacă întârziem să ajungem, după cum spuneam, în mai multe zone ale orașului în același timp, nu este o cauză a neimplicării noastre. Ne dorim să finalizăm lucrările începute urmând ca apoi să ne mutăm în alte locații. Mi-aș dori ca toate criticile să fie constructive. Mai exact, persoanele care nu sunt de acord cu ceea ce facem să se intereseze mai întâi despre proiectele noastre, iar apoi să vină cu soluții, cu planuri pe care să le discutăm împreună.

Reporter: Să facem un exercițiu de imaginație. Cum va arăta municipiul Fetești în 2024?

Laurențiu Șonchereche: Orașul se va schimba în bine prin implementarea proiectelor europene pe care le avem. Cu toții ne dorim această schimbare, iar eu nu pot decât să le garantez feteștenilor că ne vom implica în toate proiectele pe care comunitatea le are.

Știu că sunt și persoane care și-au pierdut încrederea că lucrurile pot merge într-o direcție corectă. Le înțeleg și le rog, în același timp, să aibă răbdare și să ne susțină în continuare în toate demersurile pe care le facem, astfel încât să ne putem bucura împreună de rezultate.

Laurențiu Șonchereche s-a născut pe 17 martie 1981 la Fetești. A urmat studiile gimnaziale și liceale în orașul natal, iar cele universitare – de licență și masterat – la Facultatea de Istorie din cadrul Universității “Ovidius” Constanța.

S-a întors la Fetești unde s-a angajat ca profesor de istorie, iar timp de cinci ani a deținut și funcțiile de director adjunct respectiv de director al Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”.

Din octombrie 2017 a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Fetești iar în urma alegerilor locale din toamna anului trecut, a câștigat funcția de primar al orașului.

