Unirea Slobozia a terminat la egalitate, scor 1-1(0-0), meciul cu Concordia Chiajna.

Unirea a deschis scorul în minutul 50, prin Bogdan Vasile. Chiajna a restabilit egaliatatea prin Andrei Hergheligiu în minutul 70.

”Cumva, îmi pare bine că nu am pierdut. Veneam după o perioadă destul de grea în care rezultatele nu au fost cele dorite. Eram convins că va fi un meci greu, am condus, nu am reușit să menținem acest plus pe tabelă. Calitatea individuală a anumitor jucători adverși a făcut ca meciul să se termine cu un egal, dar am văzut azi o echipă a mea care a alergat, care s-a bătut pentru fiecare balon. Sunt convins că dacă vom continua pe această linie și, cu noroc, vor veni și victoriile.

Eu nu mă uit la alte rezultate sau în jos, eu tindeam să câștigăm astăzi ca să ne apropiem de echipa din fața noastră, să câștigăm. Dar e o opțiune și barajul, mai sunt etape, cinci etape. A fost o conjunctură favorabilă pentru noi, sper să o menținem. Trebuie să legăm victoriile și putem să sperăm la o atingere a obiectivului și fără baraj. Dacă nu credeam asta, îmi luam gentuța și plecam acasă.

Sper în continuare, pentru că mai sunt cinci etape, sunt cinci puncte diferență. Putem recupera. Nu depinde numai de noi, dar avem nevoie să câștigăm meciuri la rând. Dacă facem calcule de ce fac alte echipe, uităm să ne gândim la propria ogradă”, a declarat Adrian Mihalcea.

În grupa B, Unirea se află pe locul 5 cu 20 de puncte.

În etapa următorare, Unirea Slobozia va întâlni pe Sirineasa, sâmbătă, 10 aprilie de la ora 11.

Sursa: Realitatea de Ialomita