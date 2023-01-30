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Victor Pițurcă, REȚINUT de procurorii DNA - Acuzații privind achiziții suspecte pe timpul pandemiei

Victor Pițurcă, REȚINUT de procurorii DNA - Acuzații privind achiziții suspecte pe timpul pandemiei

Victor Pițurcă, REȚINUT de procurorii DNA - Acuzații privind achiziții suspecte pe timpul pandemiei

Realitatea de Ialomita
Scris de Realitatea de Ialomita Publicat: 30 ian. 2023, 13:52

Fostul selecționer al României Victor Pițurcă a fost reținut de procurorii DNA

Fostul selecționer al României Victor Pițurcă a fost reținut de procurorii DNA. Potrivit unor surse, Pițurcă este acuzat într-un dosar privind achiziții suspecte pe timpul pandemiei. 

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a fost chemat, luni, la sediul central al DNA. Acesta a dat declarații în fața procurorilor anticorupție și, ulterior, a fost reținut, potrivit Realitatea PLUS.

Antrenorul a fost întrebat în legătură cu derularea unui contract de achiziție privind o cantitate însemnată de măști de către Ministerul Apărării Naționale.

Este vorba despre un dosar mai vechi în care s-au făcut mai multe percheziții și au fost audiate mai multe persoane, cunoscut opiniei publice sub numele de „Măști pentru MApN”.



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