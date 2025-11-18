Scandal exploziv în gimnastică: Imagini care arată cum Camelia Voinea își hărțuiește și umilește fata în timpul antrenamentului

Un nou scandal zguduie gimnastica românească, după apariția unor filmări care o surprind pe Camelia Voinea adresându-i fiicei sale, Sabrina Voinea, replici jignitoare în timpul unui antrenament.
Imagini care arată cum Camelia Voinea își hărțuiește și umilește fiica în timpul antrenamentului
Antrenoarea fusese acuzată anterior de mai multe sportive că ar fi folosit comportamente abuzive, însă de această dată imaginile o arată într-un dialog tensionat chiar cu propria fiică, pe care o pregătea la lotul național.
Materialele video, realizate în urmă cu aproximativ un deceniu, o arată pe Camelia Voinea în timp ce îi vorbește pe un ton agresiv Sabrinei Voinea, cerându-i repetarea unor elemente, deși aceasta îi spune că nu mai poate continua.
Într-una dintre secvențe, micuța sportivă greșește un element la bară, iar mama sa se apropie vizibil iritată. Sabrina se retrage instinctiv, ca și cum s-ar teme de o corecție fizică. Este ciupită și obligată să reia exercițiul, în ciuda stării sale emoționale.
Situația continuă într-un mod similar și la paralele, unde gimnasta cedează în lacrimi. „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, se aude Sabrina spunând, în timp ce se prăbușește lângă aparat și plânge.
Camelia Voinea îi cere totuși să continue, ignorând rugămințile fiicei. „Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, repetă sportiva, fără ca antrenoarea să își schimbe atitudinea.
„Acțiunea e aici, da? Nu în cădere”, se aude vocea Cameliei Voinea, în timp ce o altă antrenoare se apropie pentru a încerca să o ajute pe Sabrina să depășească momentul.
Tensionată și epuizată, Sabrina încearcă să propună un alt element: „Mami, pot să fac…”. Răspunsul Cameliei Voinea este tranșant: „Du-te dracului! Hai!”.
Fetița insistă că nu poate continua exercițiul cerut și încearcă să facă îndreptări, însă este din nou insultată. „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”, spune antrenoarea.
Colectivul de gimnaste urmărește scena, sperând ca Sabrina să reușească execuția pentru a scăpa de presiune, însă sportiva cade din nou și, printre sughițuri de plâns, îi spune mamei că nu mai poate.
După încă o încercare eșuată, Sabrina o roagă insistent: „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”. Nici de această dată nu primește înțelegere: „Hai, mai faceți o dată”, răspunde Camelia Voinea, în timp ce tânăra se apropie din nou de aparat, spunând: „Dar nu mai pot!”.
Imaginile care au generat întreaga controversă au fost publicate de golazo.ro.