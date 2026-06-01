Fotbal: Farul Constanța rămâne în Superligă după ce a învins-o pe Chindia la loviturile de departajare
FC Farul Constanța a reușit să se mențină în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Chindia Târgoviște cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în manșa secundă a barajului pentru menținere/promovare în Superliga de fotbal, în care scorul a fost 1-1 (0-1, 1-1) la finalul timpului regulamentar și după prelungiri.
După 3-3 în primul meci, de la Târgoviște, echipa de ligă secundă a deschis scorul prin Daniel Florea (8), din centrarea lui Mădălin Martac.
Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (56), cu un șut din marginea careului, după o minge respinsă greșit de Daniel Celea.
Constănțenii au avut două bare, prin Denis Alibec (87) și Ionuț Cojocaru (108).
Gazdele au dominat autoritar jocul și au ratat ocazii de gol prin Alibec (4, 19, 30, 50), Radaslavescu (12), Alexandru Ișfan (16), Ionuț Vînă (26, 109), Cojocaru (95) și Iustin Doicaru (120).
La loviturile de departajare, pentru echipa antrenată de Flavius Stoican au transformat toți cei care au executat, Denis Alibec, Dan Sîrbu și Narek Grigorian, iar de la învinși au înscris Rareș Mihai și Daniel Celea, în timp ce Andrei Pandele și Iulian Roșu au șutat peste poartă.
