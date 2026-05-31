Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan după dezvăluirile despre drona din Galați: „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat după declarațiile făcute de Nicușor Dan privind drona rusească de tip Geran-2 care a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Liderul de la Kiev a distribuit pe rețeaua X mesajul președintelui român, în care acesta a prezentat date tehnice și informații referitoare la traseul dronei și la originea sa, mulțumindu-i pentru clarificările oferite.

„Mulţumesc pentru claritate, dragă Nicuşor Dan. Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin şi demonstrează că manipulările Rusiei nu ţin”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că Ucraina este pregătită să colaboreze cu partenerii săi pentru a răspunde amenințărilor de securitate din regiune și pentru a proteja populația civilă.

„Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara ameninţările comune şi a întări protecţia vieţii — nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru România prietenoasă şi restul Europei”, a adăugat liderul de la Kiev.

Mesajul vine în contextul incidentului produs la Galați, unde o dronă rusească de tip Geran-2 s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând o explozie și rănirea a două persoane. Autoritățile române au precizat că analiza fragmentelor recuperate confirmă proveniența dronei și că aceasta făcea parte dintr-un atac mai amplu desfășurat în apropierea portului ucrainean Reni.