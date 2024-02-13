Diseară revine Liga Campionilor la fotbal

Spectacolul partidelor din Liga Campionilor la fotbal revine din această seară, odată cu primele meciuri din optimile de finală.
Deţinătoarea trofeului, Manchester City, va juca în deplasare, cu FC Copenhaga, de la ora 22.00. Astăzi evoluează și o altă favorită la trofeul din acest sezon, Real Madrid. Ibericii sunt de la aceeași oră, pe terenul celor de la Leipzig. Miercuri, de la ora 22.00, au loc partidele Lazio - Bayern Munchen, respectiv Paris Saint-Germain - Real Sociedad.
Marţi, 20 februarie, se joacă Inter Milano - Atletico Madrid și PSV Eindhoven - Borussia Dortmund, iar miercuri, 21 februarie, au loc duelurile FC Porto - Arsenal și Napoli - FC Barcelona. Partidele retur sunt programate la 5, 6,12 şi 13 martie.